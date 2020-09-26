Півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка, схоже, не дуже задоволений ігровою практикою у донецькому клубі.

Євген Коноплянка заявив про бажання покинути "гірників", повідомляє телеграм-канал Бий-Біжи. За інформацією джерела, після матчу з Рухом хавбек зустрівся з Сергієм Палкіним та озвучив про свій намір.

Коноплянка зазнав травми у матчі проти Руха

Коноплянка вже готовий шукати з агентом новий варіант продовження кар'єри. Також повідомляється, що Луїш Каштру нібито не задоволений фізичною формою 30-річного гравця.

Нагадаємо, минулої осені Євген перебрався з Шальке у Шахтар. У поточному сезоні Коноплянка взяв участь у чотирьох матчах "гірників", проте переважно з'являвся на заміну – сумарно у його активі лише 74 зіграні хвилини та нуль результативних дій.

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