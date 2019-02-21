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Айнтрахт – Шахтар: гол Мораєса дарує "гірникам" надію

21:17 1408 Читать на русском
Айнтрахт – Шахтар: гол Мораєса дарує "гірникам" надію
Айнтрахт – Шахтар: огляд матчу Ліги Європи

Донецький Шахтар зустрічається з франкфуртським Айнтрахтом в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Результат і огляд поєдинку читайте на "Футбол 24".

Ліга Європи 2018/19. 1/16 фіналу, матч-відповідь

Шахтар – Айнтрахт – 2:1 (перший матч 2:2) – LIVE

Гол: Йовіч, 23, Аллє, 27 (пен) – Мораєс, 63

Матч та онлайн-трансляція Айнтрахт – Шахтар на "Футбол 24" розпочався о 19:55. У першому поєдинку на ОСК Металіст у Харкові команди розійшлися миром з рахунком 2:2. При цьому "гірники" змушені були двічі відігруватись, а також грали майже весь матч у меншості після вилучення Тараса Степаненка.

Паулу Фонсека зробив дві вимушені заміни у складі порівняно з першим поєдинком. Замість дискваліфікованих Степаненка та Кривцова на полі з'явились Микола Матвієнко та Манор Соломон. Матвієнко зайняв позицію в центрі оборони, а ізраїльтянин вийшов на фланзі атаки, в свою чергу Коваленко опустився глибше у центр поля.

Айнтрахт – Шахтар – відео голів

Аді Хюттер також зробив дві заміни. Замість травмованого Фернандеса на поле вийшов Абрахам, а Аллє у старті замінив Ребіча.

Результат першого матчу не залишав вибору Паулу Фонсеці. Португалець змушений був ризикувати, адже "гірникам" у Франкфурті обов'язково треба було забивати, причому бажано не один м'яч. Завдання не надто просте, особливо на виїзді – вболівальники Айнтрахта вщент заповнили трибуни стадіону.

Кожен дотик до м'яча футболістами Шахтаря супроводжувався гучним свистом з трибун. Навіть важко пригадати, коли востаннє "гірники" грали при подібній атмосфері. Фанати Айнтрахта дійсно стали так званим 12-м гравцем своєї команди.

ХРОНОЛОГІЯ МАТЧУ

  • 5' Йовіч завдав першого удару в матчі, проте на шляху м'яча стали захисники Шахтаря, які нейтралізували загрозу.
    15' Небезпечно було поблизу володінь Айнтрахта. Гравці Шахтаря кілька разів могли пробивати по воротах, але м'яч в підсумку так і не долетів до Кевіна Траппа.
    23' Пропускає Шахтар. Да Коста отримав м'яч на правому фланзі та у дотик прострілив у центр штрафного майданчика. Лука Йовіч невідпорним ударом в дотик вразив ворота Пятова та відкрив рахунок
    25' Відповіли "гірники". Трапп парирував дальній удар Мораєса. Було доволі небезпечно!
    27' М'яч після удару Роде влучив у руку Матвієнку, після чого рефері призначив пенальті. Аллє впевнено виконав вирок арбітра. 2:0 – тепер Шахтарю необхідно забивати бодай двічі.
    29' Пятов буквально на мить випередив Йовіча, який виривався віч-на-віч з голкіпером донеччан. Відверто шокований Шахтар таким розвитком подій на екваторі тайму.
    40' Шахтар втратив реальний момент для взяття воріт! Розіграш небезпечного штрафного метрів з 17-ти завершився ударом Ісмаїлі, який прийняв на себе Гачіновіч!
    45' Бутко пробив по воротах, проте Трапп забрав м'яч. Перший тайм завершився перемогою Айнтрахта з рахунком 2:0. Донеччанам необхідно забивати як мінімум 2 голи.
    46' Одразу по перерві Фонсека вдався до змін. Замість Манора Соломона, для якого цей матч став дебютним у старті Шахтаря, вийшов Майкон. Відверто провалив ізраїльський хавбек першу половину гри, абсолютно нічим не запам'ятавшись.
    48' Костіч виконував небезпечний штрафний, проте влучив у стінку. Шахтар одразу організував відповідь, але до акцентованого удару по воротах Траппа справа так і не дійшла.
    59' Йовіч міг ховати шанси Шахтаря на вихід в 1/8 фіналу. Серб пробачив "гірників", пробивши неточно після небезпечного виходу на ворота Пятова.
    63' Шахтар відігрує один гол. Марлос віддав на Ісмаїлі, той прострілив у центр, а Мораєс дещо неоковирним ударом "прошив" Траппа. До екстра-тайму Шахтарю необхідний ще один м'яч!

Ліга Європи1/16 фіналуКомерцбанк-арена (Франкфурт-на-Майні)

Айнтрахт Франкфурт - Шахтар: Четвер 21 лютого 2019

Айнтрахт Франкфурт

live 77'
2 : 1
Шахтар
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