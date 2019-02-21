Айнтрахт – Шахтар: гол Мораєса дарує "гірникам" надію

Донецький Шахтар зустрічається з франкфуртським Айнтрахтом в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Результат і огляд поєдинку читайте на "Футбол 24".

Ліга Європи 2018/19. 1/16 фіналу, матч-відповідь

Шахтар – Айнтрахт – 2:1 (перший матч 2:2) – LIVE

Гол: Йовіч, 23, Аллє, 27 (пен) – Мораєс, 63

Матч та онлайн-трансляція Айнтрахт – Шахтар на "Футбол 24" розпочався о 19:55. У першому поєдинку на ОСК Металіст у Харкові команди розійшлися миром з рахунком 2:2. При цьому "гірники" змушені були двічі відігруватись, а також грали майже весь матч у меншості після вилучення Тараса Степаненка.

Паулу Фонсека зробив дві вимушені заміни у складі порівняно з першим поєдинком. Замість дискваліфікованих Степаненка та Кривцова на полі з'явились Микола Матвієнко та Манор Соломон. Матвієнко зайняв позицію в центрі оборони, а ізраїльтянин вийшов на фланзі атаки, в свою чергу Коваленко опустився глибше у центр поля.

Айнтрахт – Шахтар – відео голів

Аді Хюттер також зробив дві заміни. Замість травмованого Фернандеса на поле вийшов Абрахам, а Аллє у старті замінив Ребіча.

Результат першого матчу не залишав вибору Паулу Фонсеці. Португалець змушений був ризикувати, адже "гірникам" у Франкфурті обов'язково треба було забивати, причому бажано не один м'яч. Завдання не надто просте, особливо на виїзді – вболівальники Айнтрахта вщент заповнили трибуни стадіону.

Кожен дотик до м'яча футболістами Шахтаря супроводжувався гучним свистом з трибун. Навіть важко пригадати, коли востаннє "гірники" грали при подібній атмосфері. Фанати Айнтрахта дійсно стали так званим 12-м гравцем своєї команди.