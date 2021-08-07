За часів Володимира Шарана протистояння з Олександрією завжди було важким для Шахтаря. "Жовто-чорні" регулярно відбирали очки у "гірників", ледь не зірвали чемпіонське святкування у позаминулому сезоні й прибили донеччан в останній "домашці" попереднього чемпіонату – команда так заводилась, що м'ячі рвали сітку воріт гранда. Після зміни тренерського штабу та масштабного оновлення складу здавалося, що олександрійці більше не зможуть робити нерви лідерам, але у першому ж турі нового розіграшу УПЛ вони переграли Зорю.

Шахтар заохочує вболівальників до вакцинації безкоштовними квитками

Втім, поки що важко сказати, наскільки ця звитяга демонстративна, адже вже за тиждень підопічні Юрія Гури програли Минаю за доволі невиразної гри – а закарпатці, між іншим, зібрали свою команду буквально на днях. Вочевидь, проблемою став ігровий стиль суперника, якому вдалося нав'язати величезну кількість єдиноборств і закритись у схемі з п'ятьма захисниками – Олександрія звикла до контратак, які виникають у матчах проти сильних колективів, а от середняки та аутсайдери в нас не дають простору. Втім, варто зазначити, що Минай не тільки оборонявся, а і якісно працював з м'ячем (чого не скажеш про "жовто-чорних").

Поки команда Юрія Гури довела здатність якісно контратакувати, хоча вибірка мінімальна. Проблема полягає в тому, що сьогодні можливостей для проривів по тилах "гірників" буде не так багато, як раніше – нинішній Шахтар відбирає м'яч і обороняється через стерильне володіння, а також старається діяти дуже компактно у всіх фазах. Зокрема, фулбеки часто зміщуються ближче до центрбеків чи опорників, підсилюючи надійність захисної конструкції при грі без м'яча й створюючи варіативність та чисельну більшість у ключових зонах.

Початок сезону, однак, показав, що всі ідеї Роберто Де Дзербі гладко виглядають лишень на папері, а в реальності команда ще не звикла до його вимог. Зокрема, Генку вдавалося тікати у класні контратаки через фланги, а привізний центр оборони можна розкрити елементарним лонгболом від власного штрафного – доведено Інгульцем, Львовом і тим же Генком. У верхових дуелях Шахтар особливо вразливий – захисникам не вистачає ні антропометрії, ні навичок позиційної гри при кросах. Не найкращим чином "гірники" виглядають і в єдиноборствах на землі. Все це грає на руку Олександрії.

Донеччанам часто бракує динаміки в атакувальній роботі, однак Роберто Де Дзербі вміє вчасно внести корективи у гру. Зокрема, в другому таймі у Бельгії він повністю змінив структуру розіграшів, а його заміни в двох останніх матчах створювали переможні голи. Крім того, донеччани дуже гнучко працюють у центральній зоні – тренерський штаб виманює суперників у пресинг через створення чисельних більшостей на чужій половині, експериментує з ролями та позиціями фулбеків, вмикає "ромб" при грі без м'яча, створює ізоляції для вінгерів, тощо. При цьому Шахтар здатний проводити ударні відрізки в 15-20 хвилин на топових швидкостях.

Проект Роберто Де Дзербі у перспективі виглядає найбільш прогресивним за останні 20 років в УПЛ, але йому потрібен час. "Помаранчево-чорні" мають купу плюсів при значній кількості мінусів – як наслідок, матчі донеччан доволі нестабільні. Втім, навіть за таких проблем Шахтар здобув три переконливих перемоги з постійним ускладненням суперників. Сьогодні необхідна четверта.

Кадрова ситуація

Травмовані: Соломон, Мораєс (Шахтар)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Олександрія

Шахтар: Трубін – Додо, Марлон, Матвієнко, Корнієнко – Степаненко, Майкон – Марлос, Патрік, Мудрик – Траоре

Олександрія: Білик – Мірошниченко, Бабогло, Дубра, Цуріков – Дришлюк, Демченко – Одарюк, Ковалець, Шастал – Спінеллі

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Очевидно, що Шахтар – фаворит зустрічі. За нього грає і вищий клас, і краща кадрова комплектація, і тактична прогресивність, і переможні результати за спиною. Втім, вразлива оборона та схильність до пропуску контратак через фланги залишає олександрійцям шанси на сенсацію. Один гол у ворота нинішніх "гірників" вони точно здатні забити (навіть Інгульцю це вдалося), а далі матч може піти по-різному. Львів, наприклад, тримав нічию до 70-х хвилин.

Донеччанам бажано сьогодні перемогти, не перенапружуючи сил, адже попереду домашка з Генком. Сьогодні точно варто очікувати на ротацію складу – тим паче, що травму отримав Соломон, а ліміт не дозволяє грати всього з двома українцями в основі. Особливо явно читається вихід Марлоса в основі, адже той двічі поспіль врятував Шахтарю перемоги.

Попри всі нюанси, у сенсацію не віриться. Олександрія і у матчі з Зорею не дуже заслужила на перемогу (справедливою була б нічия), а вже за тиждень команда виглядала слабше за Минай. У грі "жовто-чорних" помітна купа проблем, а Шахтар, при всіх нюансах, виглядає потужно. "Гірники" забивають не менше двох голів за матч – і сьогодні ця статистика навряд чи погіршиться. Підопічні Роберто Де Дзербі повинні відсвяткувати перемогу.

Шахтар переміг Генк: позиційні проблеми "гірників", вдалі перестановки Де Дзербі та хороші шанси на плей-офф ЛЧ