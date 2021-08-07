Во времена Владимира Шарана противостояние с Александрией всегда было трудным для Шахтера. "Желто-черные" регулярно отбирали очки у "горняков", едва не сорвали чемпионское празднование в позапрошлом сезоне и прибили дончан в последней "домашке" предыдущего чемпионата – команда так заводилась, что мячи рвали сетку ворот гранда. После смены тренерского штаба и масштабного обновления состава казалось, что александрийцы больше не смогут делать нервы лидерам, но в первом же туре нового розыгрыша УПЛ они переиграли Зарю.

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Впрочем, пока трудно сказать, насколько эта победа демонстративная, ведь уже через неделю подопечные Юрия Гуры проиграли Минаю при довольно невнятной игре – а закарпатцы, между прочим, собрали свою команду буквально на днях. Очевидно, проблемой стал игровой стиль соперника, которому удалось навязать огромное количество единоборств и закрыться в схеме с пятью защитниками – Александрия привыкла к контратакам, которые возникают в матчах против сильных коллективов, а вот середняки и аутсайдеры у нас не дают пространства. Впрочем, стоит отметить, что Минай не только оборонялся, а и качественно работал с мячом (чего не скажешь о "желто-черных").

Пока команда Юрия Гуры доказала способность качественно контратаковать, хотя выборка мала. Проблема заключается в том, что сегодня возможностей для прорывов по тылам "горняков" будет не так много, как раньше – нынешний Шахтер отбирает мяч и обороняется через стерильное владение, а также старается действовать очень компактно во всех фазах. В частности, фулбэки часто смещаются ближе к центрбекам или опорникам, усиливая надежность защитной конструкции при игре без мяча и создавая вариативность и численное большинство в ключевых зонах.

Начало сезона, однако, показало, что все идеи Роберто Де Дзерби гладко выглядят только на бумаге, а в реальности команда еще не привыкла к его требованиям. В частности, Генку удавалось бежать в классные контратаки через фланги, а привозной центр обороны можно раскрыть элементарным лонгболом от собственной штрафной – доказано Ингульцом, Львовом и тем же Генком. В верховых дуэлях Шахтер особенно уязвим – защитникам не хватает ни антропометрии, ни навыков позиционной игры при кроссах. Не лучшим образом "горняки" выглядят и в единоборствах на земле. Все это играет на руку Александрии.

Дончанам часто не хватает динамики в атакующей работе, однако Роберто Де Дзерби умеет вовремя внести коррективы в игру. В частности, во втором тайме в Бельгии он полностью изменил структуру розыгрышей, а его замены в двух последних матчах создали победные голы. Кроме того, дончане очень гибко работают в центральной зоне – тренерский штаб выманивает соперников в прессинг через создание многочисленного большинства на чужой половине, экспериментирует с ролями и позициями фулбэков, включает "ромб" при игре без мяча, создает изоляции для вингеров . При этом Шахтер способен проводить ударные отрезки в 15-20 минут на топовых скоростях.

Проект Роберто Де Дзерби в перспективе выглядит наиболее прогрессивным за последние 20 лет в УПЛ, но ему нужно время. "Оранжево-черные" имеют кучу плюсов при значительном количестве минусов – как следствие, матчи дончан довольно нестабильны. Впрочем, даже при таких проблемах Шахтер получил три убедительные победы с постоянным усложнением соперников. Сегодня необходима четвертая.

Кадровая ситуация

Травмированные: Соломон, Мораес (Шахтер)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Александрия

Шахтер: Трубин – Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко – Степаненко, Майкон – Марлос, Патрик, Мудрик – Траоре

Александрия: Билык – Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков – Дрышлюк, Демченко – Одарюк, Ковалец, Шастал – Спинелли

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Очевидно, что Шахтер – фаворит встречи. За него играет и высший класс, и лучшая кадровая комплектация, и тактическая прогрессивность, и победные результаты за спиной. Впрочем, уязвимая оборона и склонность к пропуску контратак через фланги оставляет александрийцам шансы на сенсацию. Один гол в ворота нынешних "горняков" они точно способны забить (даже Ингульцу это удалось), а дальше матч может пойти по-разному. Львов, например, держал ничью до 70-х минут.

Дончанам желательно сегодня победить,не перенапрягая силы, ведь впереди домашка с Генком. Сегодня точно стоит ожидать ротацию состава – тем более, что травму получил Соломон, а лимит не позволяет играть всего с двумя украинцами в основе. Особенно явно читается выход Марлоса в основе, ведь тот дважды подряд спас Шахтеру победы.

Несмотря на все нюансы, в сенсации не верится. Александрия и в матче с Зарей не слишком заслужила победу (справедливой была бы ничья), а уже через неделю команда выглядела слабее Миная. В игре "желто-черных" заметна куча проблем, а Шахтер, при всех нюансах, выглядит мощно. "Горняки" забивают не менее двух голов за матч – и сегодня эта статистика вряд ли ухудшится. Подопечные Роберто Де Дзерби должны отпраздновать победу.

Шахтер победил Генк: позиционные проблемы "горняков", удачные решения Де Дзерби и хорошие шансы на плей-офф ЛЧ