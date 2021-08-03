Шахтар з 2016-го року не знав матчів кваліфікації Ліги чемпіонів. Останній досвід "гірників" у відборі до турніру був травматичним – донеччани під керівництвом Пауло Фонсеки вилетіли одразу в 3-му раунді, згорівши Янг Бойз. Цього разу жереб звів "помаранчево-чорних" з Генком. В попередньому чемпіонаті Бельгії цей колектив програв золото лишень за додатковими показниками.

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Старт нового сезону розчаровував бельгійських "шахтарів" (3 матчі, 0 перемог, 8 пропущених голів), але матч ЛЧ у рідних стінах та статус найкращої атаки минулого чемпіонату Бельгії (82 голи в 40 матчах) придавав господарям надій на прохід. 33 голи в тій першості забив 2-метровий нігерієць Онуачо, якого, попри конфлікт з керівництвом, сьогодні випустили в основі. В цілому, склад Генка на матч виявився прогнозованим.

Роберто Де Дзербі, своєю чергою, здивував. По-перше, в основі Шахтаря вийшло всього два українці – Трубін і Матвієнко. По-друге, Матвієнко вийшов на позиції лівого фулбека, хоча на зборах та у перших турах УПЛ у цій ролі награвали Корнієнка та Ісмаїлі (обидва сіли в запас). Місце центрбека, відповідно, зайняв Вітао. По-третє, в опорній зоні не знайшлося місця Степаненку. Зрештою, дивно виглядала одночасна наявність у старті Тете та Педрінью – двох правих вінгерів. Останній діяв у центрі під нападником.

Перші 20 хвилин матчу виявились доволі важкими для перегляду. Шахтар одразу ж захопив м'яч під контроль і почав проводити короткі перепасовки, тримаючи володіння на рівні 65% ігрового часу. Донеччани намагалися організувати вихід в позиційну атаку через стартову формацію 2+3 з відкриваннями у високих позиціях на флангах та напівфлангах. Атакувальні хавбеки при цьому постійно змішувались у центр.

Подібна структура повинна була провокувати розриви у лініях Генка, але бельгійці круто пресингували один-в-один. Крім того, "гірникам" не вистачало швидкості – дуже часто траплялися епізоди, коли підопічні Роберто Де Дзербі в прямому сенсі зупинялися у центрі поля на кілька секунд, очікуючи варіанти для відкривань. Як наслідок, контроль м'яча з боку Шахтаря був стерильним, а моментів не виникало.

В перші 20 хвилин можна згадати тільки дальній неточний удар Тете та його ж слабенький постріл з лінії штрафного після обіграшу з Соломоном у стіночку. Генк намагався відповідати фланговими контрвипадами, користуючись відсутністю тиску на вінгерів при пресингу з боку донеччан. Кілька разів "шахтарі" завершували свої прориви подачами, але жодну з них замкнути не вдалося.

Цікавіше стало в середині першого тайму, коли Шахтар підлаштувався під суперника й почав виходити на ударні позиції. Вже на 25-й хвилині "гірники" повинні були відкривати рахунок внаслідок передачі Педрінью на лівий край штрафного та пострілу Соломона в ближній кут – Вандервордт парирував! На 31-й Педрінью непогано приклався з дистанції (вище воріт), а на 35-й Тете отримав скидку від Траоре й пробив метрів з 20-ти – удар накрили. Крім того, у підопічних Роберто Де Дзербі пройшло кілька непоганих ривків до штрафного без завершення.

Не забиваєш ти – забивають тобі. На 38-й хвилині невдалий винос від Трубіна та втрата підбирання на власній половині завершилась передачею до лінії штрафного на Онуачу та його обіграшу з партнерами. У підсумку м'яч опинився на правому фланзі, звідки Іто виконав подачу на межу воротарського майданчика – Онуачу ж, протиснувши Вітао та Майкона, замкнув головою. 0:1! Після цього Генк зловив кураж, організувавши ще кілька атак, однак Шахтарю вдалося піти на перерву за мінімального відставання в рахунку.

В роздягальні Роберто Де Дзербі довелося замінити Соломона, адже Манор отримав пошкодження. Замість нього на поле вийшов Алан Патрік. Ця заміна остаточно вимкнула з атаки Шахтаря лівий фланг, однак правий на старті другого тайму почав розривати оборону Генка. Вже на 50-й хвилині Додо хитнув захисника і віддав пас на лінію штрафного під удар Майкону (його накрили), а на 52-й він же обіграв опонента на правому краю й покотив на 11 метрів – Майкон звідти потужно пробив у дотик, але м'яч пролетів над дальньою дев'яткою!

Покарання за марнотратство могло прилетіти вже через хвилину: Муньйос поборовся за закидання у карний майданчик і головою скинув м'яч на Онуачу, а той вистрілив з розвороту метрів з десяти – Трубін врятував Шахтар! Втім, даний епізод нічого в загальній картині тайму не змінив. Генк більше не загострював, а Шахтар одразу ж провів кілька атак у відповідь з прострілами у штрафний. Маркос Антоніо та Тете завершували їх ударами з близької дистанції, але влучити у ворота їм не вдалося.

Зрештою, "гірники" догризли бельгійців. На 61-й хвилині Педрінью увірвався на лівий край карного майданчика і отримав по ногах від Муньйоса, а рефері одразу ж призначив пенальті – Тете ж взявся його виконувати. Вандерворт вгадав напрям удару бразильця з "позначки", але врятувати від голу не зміг. 1:1!

Наступні 15 хвилин обидві команди взяли на перезавантаження. Роберто Де Дзербі одразу ж після пенальті зняв з гри Тете та Матвієнка, кинувши у бій Марлоса та Ісмаїлі, а дещо згодом замість Маркоса Антоніо вийшов Степаненко. Джон ван ден Ром, своєю чергою, випустив нападника Торстведта, всадивши у запас атакувального хава Трезора. Заміни збивали темп гри, а ще більше його сповільнювали фоли – з 66-ї по 70-ту хвилини на жовті картки сіли Марлон, Майкон і Тортсведт.

На 70-х хвилинах Генк прокинувся, ледь не забивши другий гол. Так, на 73-й Іто виконав небезпечну подачу в штрафний, яку Трубін не без проблем вибив кулаками, на 77-й японець гостро прострілив у воротарський майданчик (без завершення). На 78-й же вболівальники Шахтаря схопились за серце, адже Іто, накрутивши двох захисників, потужно пробив у дальній кут метрів з восьми – Трубін врятував "гірників"!

Цей епізод ще довго обговорюватимуть у бельгійських ЗМІ, адже Іто міг принести перемогу. Японець, однак, не зумів відзначитись, а вже на 81-й хвилині Шахтар продемонстрував клас: Марлос виконав шикарну діагональ на дальню стійку, а Ісмаїлі, випередивши Муньйоса, виконав передачу в дотик вздовж воротарського – її замкнув Алан Патрік. 1:2! Три заміни Роберто Де Дзербі створили це взяття воріт.

Джон ван ден Бром кинувся рятувати поєдинок, піднявши з лавки двох запасних атакувальних півзахисників (Дессерса та Ейтінга). Шахтар відійшов назад, випустивши Дентінью для контратак, але на 88-й хвилині Генк ледь не врятувався від поразки – Іто знову виконав прекрасний навіс, а Артеага замкнув на дальній стійці. На щастя для "гірників", фулбек пробив дуже неточно. Зрештою, фінальний свисток зафіксував вольову перемогу донеччан.

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