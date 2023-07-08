Шахтар продовжує готуватись до старту сезону 2022/23 на зборах у Нідерландах.

Чемпіон України після поєдинку з АЗ (завершився внічию 3:3) оголосив про проведення матчів з Аяксом та АЕКом.

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Так, з грецьким клубом "гірники" зустрінуться 13 липня – початок о 19:30. З Аяксом матч запланований на 18 липня, початок о 15:00. Раніше повідомлялось, що Шахта, окрім гри з АЗ, планує провести ще 5 контрольних зустрічей.

Нагадаємо, що Шахтар влітку змінив тренера – замість Ігора Йовічевіча чемпіона України очолив Патрік ван Леувен.

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