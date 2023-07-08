Шахтар не став купувати в Андерлехта українця Богдана Михайліченка. Вадим Шаблій розповів про подальші плани футболіста.

"Богдан зараз повернувся в Андерлехт. У нього є рік контракту і він його виконує. Ми з клубом шукаємо рішення. Чому зірвався трансфер в Шахтар? Не знаю. Ми з "гірниками" про це не говорили.

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Повернення до України? Все залежить від клубів, які захотять його бачити. Інтерес ЛНЗ і Полісся нам не цікавий, навіть з хорошими умовами", – сказв Шаблій в інтерв'ю порталу Український футбол.

Раніше повідомлялось, що Шахтар планував викупити Михайліченка з Андерлехта, проте "гірники" відмовились це робити через надто високу суму.

У минулому сезоні Михайліченко провів 32 матчі за Шахтар у всіх змаганнях, записавши до свого активу 2 голи та 5 асистів.

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