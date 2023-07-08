Шахтер продолжает готовиться к старту сезона 2022/23 на сборах в Нидерландах.

Чемпион Украины после поединка с АЗ (завершился вничью 3:3) объявил о проведении матчей с Аяксом и АЕКом.

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Так, с греческим клубом "горняки" встретятся 13 июля – начало в 19:30. С Аяксом матч запланирован на 18 июля, начало в 15:00. Ранее сообщалось, что Шахтер, кроме игры с АЗ, планирует провести еще 5 контрольных встреч.

Напомним, что Шахтер летом сменил тренера – вместо Игора Йовичевича чемпиона Украины возглавил Патрик ван Леувен.

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