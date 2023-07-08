Шахтар і АЗ Алкмаар розійшлися бойовою нічиєю (3:3) у дебютній контрольній грі в рамках підготовки до наступного сезону з новим наставником Патріком ван Леувеном. Рахунок і огляд матчу – на "Футбол 24".

Товариський матч 08 07 2023

АЗ Алкмаар – Шахтар – 3:3

Голи: Де Віт, 9, Барасі, 48, Рубен ван Боммель, 65 – Зубков, 17, Бондар, 50, Келсі, 76

Шахтар: Твардовський (Пузанков, 46) – Конопля (Козік, 41), Бондар (Удод, 69), Ракицький (Пушкарьов, 70), Корнієнко (Фарина, 46) – Назарина, Кастільйо – Зубков (Янович, 69), Глущенко, Топалов (Цуканов, 46) – Келсі (Демченко, 81)

Ракицький проти цілої групи футболістів атаки нідерландців. Так закрутився сюжет після 5 хвилини спарингу проти АЗ. Капітан Шахтаря раз у раз нейтралізовував простріли та навіси Алкмара. На 9 хвилині Ярослав у стрибучому підкаті відвів снаряд на поперечину, проте другий удар суперника став гольовим. Лівий захисники Мес Де Віт скористався панічним виносом 20-річного голкіпера молодіжки Твардовського і добив у праву дев'ятку.

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На 17 хвилині якісний контроль м'яча під пресингом дозволив Ракицькому вийти на певний простріл і відразу ж запустити передачу через усе поле. Снаряд полетів настільки швидко, що камери не встигли зафіксувати момент. Нам показали вже, як Зубков спіймав голкіпера на невдалому виході й закотив у порожні ворота. Блискучий пресинг Келсі змусив помилитися захисника. Зубков без роздумів кинув на хід венесуельцю, який ще й елегантно розвернувся, але поцілив у стійку.

Твардовський виручає після виходу сам на сам Поку. Той же 19-річний нападник ледь не покарав "гірників" за жахливий поперечний пас зліва на права, але цього разу зовсім вільний Ернест вирішив не бити, а прострілювати – захисники підчистили. Моментами настільки високо пресингує Шахтар, що біля чужого штрафного бачимо правого захисника Коноплю. АЗ більше і вміліше контролює м'яч, а Шахтар намагається значно швидше розвертати свої атаки при переході на половину поля суперника.

Один в один дуже легко проходять і Бондаря, і Ракицького, тож лише Твардовський класно виручає ногами після удару Барасі. Назарина привозить під тиском, цього разу центрбеки блокують постріл. Кілька разів діставалося захисника Шахтаря, медики з'являлися на полі. Як наслідок, Конопля не дограв перший тайм – вийшов номінальний центральний захисник Козік. Важкі стартові 45 хвилин ван Леувена, де відчутно переважав АЗ. Однак уже помітна ставка на швидкі переходи в контрах.

На початку другої половини помилка донеччан на правому фланзі, легко розкатали в один дотик – Пузанков, який вийшов у перерві, потягнув удар впритул. Однак після кутового АЗ таки знову вийшов уперед. Ніхто нікого не тримає на подачі, Барасі головою пробиває з меж воротарського. І тут Шахтар ще швидке вмикається, ніж після першого пропущеного. Зубков подав штрафний з лівого краю, Бондар з кількох метрів розстріляв зі ще вигіднішної позиції, ніж у Барасі. Менш ніж 120 секунд тривала перевага АЗ.

Назарина з криком падає на газон, зачепили ззаду за п'ятку. Цікавий момент. Одного Зубкова на лівому фланзі біля штрафного чинних чемпіонів України накривають відразу 4 суперники. Здавалося, відбилися в цій атаці й навіть вийшли уперед, але підкат нідерландця і настільки стрімкий удар Рубена ван Боммеля здалеку, що камери не встигли розвернутися, аби показати влучання (хоча, правду кажучи, оператори просто не дуже кудись і поспішали). Гол забив, до слова, 18-річний син екс-хавбека Баварії, Мілана і Барселони Марка ван Боммеля.

Виходять ще кілька молодих виконавців. Келсі на правах найстаршого в атаці спочатку накрутив парочку опонентів і пробив з рикошетом над поперечиною, а після серії кутових бахнув головою у поперечину. Не дивно, що саме венесульський форвард зрівняв рахунок. Келсі прийняв пас центрбека, обігрався у стіночку з "десяткою" Глущенком, розвернувся і впевнено переграв голкіпера.

Ледь не повторили нідерландці асист Ракицького. Закидання на 60-70 метрів – дає прохід у воротарський, блокують захисники у падінні. Глущенко скористався підбиранням, яке вдалося здійснити завдяки тиску на фінальну третину АЗ. Непогано крутив плеймейкер Шахтаря у дальню дев'ятку, але не влучив. Відносно розкрилася гра з обміном моментами, хоча Алкмаар традиційно частіше входить у чужий штрафний. Утім, "гірникам" вдається нейтралізувати цю гостроту. Дуже непоганий результат на фоні солідного суперника. Спалахи індивідуальної майстерності та практика для гравців з молодіжки в дебюті ван Леувена.

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