"Гірники" попри трансфери легіонерів не забувають і про своїх талантів. Багаторічну співпрацю запропонували Віктору Цуканову.

Український півзахисник Віктор Цуканов підписав новий контракт з Шахтарем, повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram генеральний директор донеччан Сергій Палкін.

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Молодому гравцю напередодні виповнилось 18 років і клуб поспішив укласти нову співпрацю з футболістом. Угоду пролонгували на 5 років.

Нагадаємо, Цуканов – вихованець Академії Шахтаря. У першій половині сезону виступав за U-19. Зіграв 6 матчів у Юнацькій лізі УЄФА (без результативних дій). Головний тренер "гірників" Маріно Пушіч у захваті від ігрових якостей Віктора – він взяв гравця на збори у Туреччину з головною командою і включив у заявку на Лігу Європи.

До слова, раніше Шахтар підписав двох бразильців – вінгера Кевіна з Палмейраса за 15 млн євро та центрального півзахисника Васко да Гами Марлона Гомеса за 16 мільйонів, а також грузинського захисника Динамо Тбілісі Луку Лацабідзе за 700 тисяч євро.

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