Донецький клуб визначився з виконавцями, які виступатимуть у єврокубках.

Шахтар на своєму сайті оприлюднив список гравців, які братимуть участь у матчах Ліги Європи сезону 2023/24. До заявки "гірників" увійшли 30 футболістів.

Шахтар оголосив про продовження контракту з півзахисником – за ним полював СК Дніпро-1

Серед них, два коштовні новачки – Кевін та Марлон Гомес, а також Лассіна Траоре, який пропустив майже все перше коло через травму.

Воротарі: 1. Артур Рудько, 31. Дмитро Різник, 42. Денис Барченко*, 48. Денис Твардовський*.

Захисники: 3. Став Лемкін, 5. Валерій Бондар, 13. Георгій Гочолеішвілі, 16. Іраклі Азаров, 22. Микола Матвієнко, 23. Педріньйо, 25. Новатус Міроші, 26. Юхим Конопля, 32. Едуард Козік*, 44. Ярослав Ракіцький.

Півзахисники: 6. Тарас Степаненко, 7. Егіналду, 8. Дмитро Криськів, 9. Мар’ян Швед, 10. Георгій Судаков*, 11. Олександр Зубков, 21. Артем Бондаренко, 27. Олег Очеретько*, 29. Єгор Назарина, 30. Марлон Гомес, 37. Кевін, 39. Невертон, 77. Віктор Цуканов*.

Нападники: 2. Лассіна Траоре, 14. Данило Сікан, 18. Кевін Келсі.

* Гравці, заявлені за списком Б.

Нагадаємо, перший офіційний матч після зимової паузи Шахтар зіграє в Лізі Європи з Марселем. Поєдинок відбудеться 15 лютого в Гамбурзі на Фолькспаркштадіоні.

Як Судаков витратив першу зарплату, проблеми з взуттям, шалений новий контракт