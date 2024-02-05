Украинский полузащитник Виктор Цуканов подписал новый контракт с Шахтером, сообщил на своей странице в социальной сети Instagram генеральный директор дончан Сергей Палкин.

Пушич в восторге от новой жемчужины Шахтера: "У парня большой потенциал"

Молодому игроку накануне исполнилось 18 лет и клуб поспешил заключить новое сотрудничество с футболистом. Соглашение пролонгировали на 5 лет.

Напомним, Цуканов – воспитанник Академии Шахтера. В первой половине сезона выступал за U-19. Сыграл 6 матчей в Юношеской лиге УЕФА (без результативных действий). Главный тренер "горняков" Марино Пушич в восторге от игровых качеств Виктора – он взял игрока на сборы в Турцию с главной командой и включил в заявку на Лигу Европы.

К слову, ранее Шахтер подписал двух бразильцев – вингера Кевина из Палмейраса за 15 млн евро и центрального полузащитника Васко да Гамы Марлона Гомеса за 16 миллионов, а также грузинского защитника Динамо Тбилиси Луку Лацабидзе за 700 тысяч евро.

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