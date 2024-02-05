"Як допомагаю розкривати потенціал Цуканова? Узявши його на тренувальні збори. Я вже казав, що Віктор має потенціал, і побачив я це ще торік, коли він тиждень тренувався з нами. Він демонструє чудові результати, мені подобається його гра, у хлопця великий потенціал.

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Те, що чимало речей, які ми побачили в другому спарингу, йшли від нього – не лише гол, а й відкриття простору і створення нагод, – багато про що мені говорить. Тож Віктор на правильному шляху, щоб розвиватися як серйозний футболіст", – цитує Пушіча офіційний сайт Шахтаря.

Зауважимо, що Цуканов тренується разом з основною командою "гірників" на зимових зборах та став головним відкриттям, відзначившись уже 3 голами в контрольних матчах.

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