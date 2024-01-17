Першим спаринг-партнером Шахтаря на турецьких зборах буде Лудогорець, повідомляє офіційний сайт "помаранчево-чорних".

Пластун може залишитись у чемпіонаті Болгарії – на екс-захисника збірної України претендує 31-разовий чемпіон

Поєдинок з чинним чемпіоном Болгарії відбудеться у неділю, 21 січня, на арені Мардан Стедіум. Контрольна гра розпочнеться о 16:30. Переглянути дуель, як і інші 5 матчів, запланованих "гірниками", можна буде у прямому ефірі на YouTube-каналі Шахтаря і в застосунку FC Shakhtar.

Нагадаємо, Лудогорець, за який виступає український захисник Ігор Пластун, пішов на зимову паузу на другій сходинці турнірної таблиці найвищого болгарського дивізіону.

До слова, раніше стало відомо про ще одного суперника донеччан – боснійський Вележ Мостар. Поєдинок заплановано на 3 лютого.

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