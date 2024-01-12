"Причини відсутності Пластуна серед гравців, які їдуть на збір до Туреччини, суто спортивно-технічні. Це група, яку сформував наш головний тренер – до неї увійшли ті футболісти, яких він хоче бачити на майбутньому зборі. Це і є відповідь.

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У нас нормальні стосунки з Пластуном. Інтерес до нього з боку інших клубів є. А як усе розвиватиметься – на те тільки воля божа. Я чув, що Пластун може посилити софійський ЦСКА, але наразі пропозиції від цього клубу в офісі Лудогорця немає. Якщо ж така пропозиція надійде, ми її розглянемо", – сказав Петрічев у коментарі БНТ.

Нагадаємо, Пластун перейшов у Лудогорець в липні 2016 року з Карпат за 500 тисяч євро. Через два роки бельгійський Гент виклав за нього 3 млн євро. Влітку 2021-го Ігор повернувся у болгарський клуб за 1 мільйон. Його контракт з "орлами" розрахований до 30 червня 2024 року. У поточному сезоні він провів за Лудогорець 8 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. За збірну України зіграв у 5 поєдинках. Transfermarkt оцінює 33-річного оборонця у 500 тисяч євро.

До слова, на зимову паузу ЦСКА Софія пішов на третій сходинці турнірної таблиці чемпіонату Болгарії, маючи з Лудогорцем однакову кількість очок.

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