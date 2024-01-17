ФК Вележ Мостар у своєму Instagram повідомив про 4 запланованих спаринги, серед яких і гра з Шахтарем.

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Матч з "гірниками" має відбутись 3 лютого, але час початку наразі невідомий. Також боснійський клуб запланував спаринги з словенською Мурою (20 січня), данський Вайле (27 січня) та вірменським Алашкертом (28 січня).

До слова, на турецьких зборах Шахтар планує провести шість товариських поєдинків. Усі матчі можна буде подивитись на клубному YouTube-каналі.

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