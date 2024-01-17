Шахтер объявил первого соперника на сборах в Турции – европейский чемпион, за который выступает украинец
"Горняки" продолжают верстать календарь подготовки ко второй части сезона 2023/24.
Первым спарринг-партнером Шахтера на турецких сборах будет Лудогорец, сообщает официальный сайт "оранжево-черных".
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Поединок с действующим чемпионом Болгарии состоится в воскресенье, 21 января, на арене Мардан Стедиум. Контрольная игра начнется в 16:30. Посмотреть дуэль, как и другие 5 матчей, запланированных "горняками", можно будет в прямом эфире на YouTube-канале Шахтера и в приложении FC Shakhtar.
Напомним, Лудогорец, за который выступает украинский защитник Игорь Пластун, ушел на зимнюю паузу на второй строчке турнирной таблицы высшего болгарского дивизиона.
К слову, ранее стало известно о еще одном сопернике дончан – боснийском Вележ Мостар. Поединок запланирован на 3 февраля.
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