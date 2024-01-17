Первым спарринг-партнером Шахтера на турецких сборах будет Лудогорец, сообщает официальный сайт "оранжево-черных".

Пластун может остаться в чемпионате Болгарии – на экс-защитника сборной Украины претендует 31-кратный чемпион

Поединок с действующим чемпионом Болгарии состоится в воскресенье, 21 января, на арене Мардан Стедиум. Контрольная игра начнется в 16:30. Посмотреть дуэль, как и другие 5 матчей, запланированных "горняками", можно будет в прямом эфире на YouTube-канале Шахтера и в приложении FC Shakhtar.

Напомним, Лудогорец, за который выступает украинский защитник Игорь Пластун, ушел на зимнюю паузу на второй строчке турнирной таблицы высшего болгарского дивизиона.

К слову, ранее стало известно о еще одном сопернике дончан – боснийском Вележ Мостар. Поединок запланирован на 3 февраля.

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