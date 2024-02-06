Шахтар визначився із суперниками у двох завершальних іграх зимових зборів, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Донеччани у четвер, 8 лютого, проведуть одразу два контрольні матчі. О 12:00 за київським часом підопічні Маріно Пушіча зустрінуться з чемпіоном Туркменістану Аркадагом, а о 16:30 зіграють з гданською Лехією. Спаринги вже традиційно можна буде переглянути в прямому ефірі на YouTube-каналі Шахтаря.

Нагадаємо, "гірники" вже встигли провести на зборах 5 спарингів, в яких здобули дві перемоги (над вірменським Пюніком і познанським Лехом), одну нічию (зі словенським Марібором) і зазнали двох поразок (від чеського Градец-Кралове і боснійського Вележ Мостар).

Свій перший офіційний матч після зимової паузи Шахтар проведе у Лізі Європи з Марселем. Поєдинок відбудеться 15 лютого в Гамбурзі на Фолькспаркштадіоні.

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