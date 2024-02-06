Відбулися чергові матчі кваліфікації на Олімпійські ігри. Результати та огляд матчів – в цій новині на "Футбол 24".

Відбір Олімпіада, фінальна група

Бразилія U-23 – Парагвай U-23 – 0:1

Гол: Перальта, 45+2

Незабитий пенальті: Ендрік, 28

Аргентина U-23 – Венесуела U-23 – 2:2

Голи: Гонсалес (аг), 39, Альмада, 61 – Брейя (аг), 16, Келсі, 90+10 (пен)

Вилучення: Барко, 44, Луян, 90+7 – Ортега, 43

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Бразилія в другому матчі поспіль не змогла здобути перемогу. В середині першого тайму в Ендріка була чудова нагода відкрити рахунок, утім, форвард Реала не зумів влучно пробити з 11 метрів. Парагвай єдиний гол забив після подачі кутового. У підсумку бразильці програли 0:1.

Справжнісінька драма була в матчі між Аргентиною та Венесуелою. Команди обмінялися автоголами, а в кінці першого тайму втратили по гравцю через вилучення. Підопічні Маскерано вийшли вперед завдяки голу Альмади, але втримати переможний рахунок не вдалося. Венесуела заробила право пробити пенальті на останніх секундах матчу. Його вдало реалізував нападник Шахтаря Кевін Келсі.