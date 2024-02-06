Шахтер определился с соперниками в двух заключительных играх зимних сборов, сообщает официальный сайт "горняков".

Карпаты хотят подписать еще одного игрока Шахтера

Дончане в четверг, 8 февраля, проведут сразу два контрольных матча. В 12:00 по киевскому времени подопечные Марино Пушича встретятся с чемпионом Туркменистана Аркадагом, а в 16:30 сыграют с гданьской Лехией. Спарринги традиционно можно будет просмотреть в прямом эфире на YouTube-канале Шахтера.

Напомним, "горняки" уже успели провести на сборах 5 спаррингов, в которых одержали две победы (над армянским Пюником и познанским Лехом), одну ничью (со словенским Марибором) и потерпели два поражения (от чешского Градец-Кралове и боснийского Вележ Мостара).

Свой первый официальный матч после зимней паузы Шахтер проведет в Лиге Европы с Марселем. Поединок состоится 15 февраля в Гамбурге на Фолькспаркштадионе.

Форвард Шахтера украл победу у Аргентины на 90+10, Бразилия во второй раз опозорилась: отбор на Олимпиаду