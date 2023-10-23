"У зв’язку із неповерненням до розташування команди і фактичною відмовою від виконання обов’язків за контрактом, ФК Шахтар розірвав контракт з футболістом Олександром Роспутьком", – йдеться у заяві на офіційному сайті "гірників".

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Нагадаємо, 19-річний Олександр зник після матчу Юнацької ліги УЄФА проти Антверпена, не сівши з командою в літак. Згодом він опинився на території Російської Федерації, де попросив "політичного притулку". Співпрацю з футболістом розірвало і агентство Prostar.

Роспутька очікували побачити у Звєзді (Санкт-Петербург), де зібралось чимало зрадників – це і екс-гравець збірної України Геннадій Зубов, а також вихованці "гірників" Артем Шолар, Микита Ходорченко (встиг на дорослому рівні пограти за львівський Рух і кропивницьку Зірку), екс-хавбек Маріуполя Андрій Вискребенцев і парочка 18-річних з окупованої території – уродженці Стаханова (Руслан Войцеховський) та Донецька (Микола Іщенко). Втім, Роспутько до них не приєднався – клуб офіційно відхрестився від втікача зі Шахтаря.

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