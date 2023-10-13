Ілля Скоропашкін висловився про юридичну складову втечі Олександра Роспутька з розташування Шахтаря під час перебування команди в Бельгії. Юрист пояснив, що загрожує футболісту.

"Відповідальність за дострокове одностороннє розірвання контракту зазвичай передбачена самим контрактом. Після справи Зінченка донецький Шахтар прописує в контрактах дуже солідні штрафи. В деяких контрактах я бачив цифру в 30 мільйонів євро. Інше питання ‒ щодо обґрунтованості такого штрафу та можливості його реально стягнути. Але це вже справа юристів клубу. Поспішати з висновками в таких ситуаціях не слід.

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Маючи чинний контракт з одним клубом, гравцеві технічно неможливо заявитись за інший клуб, навіть з урахування поправок ФІФА. Це можна зробити лише після закінчення чинного контракту або через повідомлення про розірвання контракту через якісь порушення (невиплата зарплати, аб’юзивна поведінка тощо) чи з посиланням на славнозвісний Додаток 7, який не розповсюджується на футболістів з українським громадянством.

В іншому випадку, до гравця можуть бути застосовані дисциплінарні санкції у вигляді спортивної дискваліфікації до 6 місяців на додачу до штрафу, про який йшлося вище. Окрім того, санкції можуть бути застосовані до нового клубу, як такого, що схилив гравця до порушення контракту. Особа вважається порушником з моменту вчинення самого порушення. Самовільне залишення розташування клубу, в тому числі коли команда перебуває на виїзді, вважається серйозним порушенням для футболіста. Це з точки зору регламентних норм футболу.

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З точки зору українського законодавства, кримінальної відповідальності за несвоєчасне повернення з-за кордону не передбачено, крім випадків, коли є докази, що в такий спосіб особа ухиляється від призову чи мобілізації", – пояснив Скоропашкін для видання Український футбол.