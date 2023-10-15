"Наступного дня після матчу був чартерний рейс з Брюсселя в Польщу, на який сідала і основна команда, і молодіжка. Олександр Роспутько разом з усіма здав валізу в багаж, отримав посадковий талон, але не з'явився на посадку. Перша думка: як таке взагалі можливо?

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Наскільки я знаю, вже в автобусі, який їде по летовищу, представники клубу почали ставити один одному питання: "Де Роспутько?" Перший автобус під'їхав до літака, другий, його немає. Аеропорт в Брюсселі великий, міг загубитися. Але коли він вимкнув телефон, вже почали щось підозрювати.

Роспутько пішов у вбиральню, зняв з себе костюм Шахтаря, вдягнувся в "цивільне", повилогінювався і повидаляв себе з усіх соцмереж. В літаку зрозуміли, що він зник, але зв'язку з ним не було, тож полетіли без нього.

Після того, як Шахтар прибув до України, Роспутько вийшов на контакт з представниками "гірників" і поговорив з ними. Вони йому чітко дали зрозуміти, мовляв, що ти робиш. Він транзитом через Стамбул, наскільки я розумію, полетів на Росію і тільки після розмови з Шахтарем до нього почало доходити, що він накоїв. Адже Шахтар у разі його неповернення буде вимагати чималу компенсацію – у Олександра чинний контракт з донеччанами до червня 2024 року", – розповів Звєров в авторській програмі на ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, 19-річний Роспутько зник після матчу Юнацької ліги УЄФА проти Антверпена, а згодом, опинившись у Російській Федерації, попросив притулку у країни-окупанта.

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