Донецкий клуб выступил с официальным заявлением о сотрудничестве с Александром Роспутько, который сбежал в Россию.

"В связи с невозвращением в расположение команды и фактическим отказом от выполнения обязанностей по контракту, ФК Шахтер расторг контракт с футболистом Александром Роспутько", – говорится в заявлении на официальном сайте "горняков".

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Напомним, 19-летний Александр исчез после матча Юношеской лиги УЕФА против Антверпена, не сев с командой в самолет. Впоследствии он оказался на территории Российской Федерации, где попросил "политического убежища". Сотрудничество с футболистом разорвало и агентство Prostar.

Роспутько ожидали увидеть в Звезде (Санкт-Петербург), где собралось немало предателей – это и экс-игрок сборной Украины Геннадий Зубов, а также воспитанник "горняков" Артем Шолар, Никита Ходорченко (успел на взрослом уровне поиграть за львовский Рух и кропивницкую Зирку), экс-хавбек Мариуполя Андрей Выскребенцев и парочка 18-летних с оккупированной территории – уроженцы Стаханова (Руслан Войцеховский) и Донецка (Николай Ищенко). Впрочем, Роспутько к ним не присоединился – клуб официально открестился от беглеца из Шахтера.

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