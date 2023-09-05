Чемпіони України офіційно оголосили про відхід захисника Мар'яна Фарини, півзахисника Андрія Тотовицького та нападника Андрія Борячука. Лише оборонець мав бодай якусь ігрову практику за Шахтар на старті сезону (45 хвилин проти Вереса).

Шахтар оголосив заявку на Лігу чемпіонів 2023/24

Фарина та Борячук перебралися до Металіста 1925. Якщо перший відіграє сезон на правах оренди, то другий став гравцем харків'ян на постійній основі. Тотовицького відпустили в Колос – також оренда до кінця кампанії.

Додамо, що Шахтар пішов на міжнародну паузу лідером УПЛ, маючи у своєму активі 14 очок після 6 турів.

Шахтар готується здивувати в ЛЧ, але є питання, камбек української надії – кого найбільше засудили в турі скандалів УПЛ