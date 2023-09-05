Чемпионы Украины официально объявили об уходе защитника Марьяна Фарины, полузащитника Андрея Тотовицкого и нападающего Андрея Борячука. Только центрбек имел хоть какую-то игровую практику за Шахтер на старте сезона (45 минут против Вереса).

Шахтер объявил заявку на Лигу чемпионов 2023/24.

Фарина и Борячук перебрались в Металлист 1925. Если первый отыграет сезон на правах аренды, то второй стал игроком харьковчан на постоянной основе. Тотовицкого отпустили в Колос – тоже аренда до конца кампании.

Шахтер пошел на международную паузу лидером УПЛ, имея в своем активе 14 очков после 6 туров.

Шахтер готовится удивить в ЛЧ, но есть вопрос, камбек украинской надежды – кого больше всего осудили в туре скандалов УПЛ