"Гірники" оприлюднили склад для виступів на груповому етапі найпрестижнішого євротурніру.

Заявка Шахтаря, опублікована на офіційному сайті донеччан, складається з 33 футболістів, включно зі списком В (позначені зірочкою).

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До переліку обраних не потрапив таджицький легіонер Хусрав Тоіров, а також Іван Петряк та Ласіна Траоре (які перебувають у лазареті команди).

Воротарі: 1. Артур Рудько, 12. Тимур Пузанков*, 31. Дмитро Різник, 48. Денис Твардовський*.

Захисники: 3. Став Лемкін, 5. Валерій Бондар, 13. Георгій Гочолейшвілі, 16. Іраклі Азаров, 19. Дмитро Чигринський, 22. Микола Матвієнко, 23. Педрінью, 26. Юхим Конопля, 32. Едуард Козік*, 44. Ярослав Ракицький, 46. Данило Удод*.

Півзахисники: 4. Деніл Кастільйо, 6. Тарас Степаненко, 7. Егіналдо, 8. Дмитро Криськів, 9. Мар'ян Швед, 10. Георгій Судаков*, 11. Олександр Зубков, 15. Антон Глущенко*, 20. Дмитро Топалов, 21. Артем Бондаренко, 25. Новатус Міроші, 27. Олег Очеретько*, 29. Єгор Назарина, 39. Невертон, 90. Олексій Кащук.

Нападники: 14. Данило Сікан, 17. Богдан В'юнник*, 18. Кевін Келсі.

Нагадаємо, суперниками Шахтаря у групі Н будуть Барселона, Порту й Антверпен. У першому матчі, який відбудеться 19 вересня, "помаранчево-чорні" у Гамбурзі на арені Фолькспаркштадіон прийматимуть Порту.

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