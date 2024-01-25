"Гірники" офіційно завершили 15-мільйонний трансфер Кевіна і близькі до підписання Марлона Гомеша. Бразилець за 16 млн євро повинен стати готовою заміною Георгію Судакову. Шахтар на цьому не зупиняється, втрутившись у боротьбу за "нового Модріча" з Динамо Загреб.

Шахтар впевнено обіграв Лех – експеримент з форвардом, 17-річний українець зробив гол, нова спроба забити з центра поля

Натомість Динамо поки мовчить. Кияни влітку чекають півфіналіста молодіжного Євро, але чи буде підсилення у січні? На усі ці питання детально відповів Футбол 24 у новому випуску на YouTube.