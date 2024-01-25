Шахтар торгує нового Модріча і підготував заміну Судакову за 16 млн євро – чим відповість Динамо?
21:18 - Читать на русском
Шахтар проводить солідне трансферне вікно навіть за мірками європейських чемпіонатів.
"Гірники" офіційно завершили 15-мільйонний трансфер Кевіна і близькі до підписання Марлона Гомеша. Бразилець за 16 млн євро повинен стати готовою заміною Георгію Судакову. Шахтар на цьому не зупиняється, втрутившись у боротьбу за "нового Модріча" з Динамо Загреб.
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Натомість Динамо поки мовчить. Кияни влітку чекають півфіналіста молодіжного Євро, але чи буде підсилення у січні? На усі ці питання детально відповів Футбол 24 у новому випуску на YouTube.
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