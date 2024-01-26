Вторым зимним новичком "горняков" стал 20-летний центральный полузащитник Марлон Гомес. Контракт рассчитан до конца 2028-го, сообщает пресс-служба Шахтера.

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Инсайдеры сообщали, что сумма трансфера составит 12 млн евро, еще 4 млн предусмотрены бонусами. Марлон – воспитанник клуба Васко да Гама, за первую команду которого дебютировал в июле 2022 года и провел 45 матчей во всех турнирах, забив 2 мяча и отдав 3 ассиста. Имеет в активе выступления за сборные Бразилии от U-16 до U-23.

Напомним, ранее Шахтер подписал вингера Кевина из Палмейрас за 15 млн евро.

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