Шахтар зустрічається з Оболонню в рамках товариського матчу. Стартові склади на посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Шахтар – Оболонь стартує о 18:00. Звітний поєдинок стане останнім в рамках підготовки "гірників" до нового сезону – надалі лише офіційні матчі. На тренувальних зборах команда Роберто Де Дзербі здобула дві перемоги, програла польському Ракуву та зіграла внічию проти Шальке.

Марлон озвучив заповітну мрію, яку хотів би реалізувати у Шахтарі

До слова, сьогоднішня гра відкрита для уболівальників, які мали можливість прийти на трибуни НСК Олімпійський. Таким чином Роберто Де Дзербі проведе перший матч на території України. Дивитися матч Шахтар – Оболонь наживо можна на Shakhtar TV або на oll.tv. В обох випадках необхідна наявність відповідної підписки.

Стартовий склад Шахтаря: Трубін – Додо, Марлон, Матвієнко, Корнієнко – Степаненко, Майкон – Педрінью, Алан Патрік, Соломон – Траоре

Стартовий склад Оболоні: Федорівський – Майданевич, Бородай, Мате, Осман – Покотилюк, Матяж – Мединський, Слободян, Мурза – Черній

Трамплін для Маліновського, колиска Куртуа і "новий Крауч" з Африки – представлення суперника Шахтаря в Лізі чемпіонів