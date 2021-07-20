"Мій кумир – Тьягу Сілва. На кого я схожий за стилем гри? Можливо, на Маркіньйоса... Це футболісти найвищого рівня.

Шахтар презентував зіркових новачків команди

Сподіваюся, в один прекрасний день і я туди доберуся. Принаймні, цими хлопцями я надихаюся, вони для мене великий приклад.

Моя заповітна мрія і одна з цілей – це виклик у збірну Бразилії. Сподіваюсь, у Шахтарі у мене з'явиться така можливість і мене викличуть до національної команди", – цитує Марлона офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, бразильський оборонець підписав із донеччанами контракт до 2026 року. Дебютувати за Шахтар в офіційному матчі Марлон зможе вже 24 липня – "гірники" протистоятимуть Інгульцю.

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