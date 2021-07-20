Шахтер встречается с Оболонью в рамках товарищеского матча.Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Шахтер – Оболонь стартует в 18:00. Отчетный поединок станет последним в рамках подготовки "горняков" к новому сезону – дальше только официальные матчи. На тренировочных сборах команда Роберто Де Дзерби одержала две победы, проиграла польскому Ракуву и сыграла вничью против Шальке.

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К слову, сегодняшняя игра открыта для болельщиков, которые имели возможность прийти на трибуны НСК Олимпийский. Таким образом Роберто Де Дзерби проведет первый матч на территории Украины. Смотреть матч Шахтер – Оболонь вживую можно на Shakhtar TV или на oll.tv. В обоих случаях необходимо наличие соответствующей подписки.

Стартовый состав Шахтера: Трубин – Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко – Степаненко, Майкон – Педриньо, Алан Патрик, Соломон – Траоре

Стартовый состав Оболони: Федоривский – Майданевич, Бородай, Мате, Осман – Покотылюк, Матяж – Мединский, Слободян, Мурза – Черний

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