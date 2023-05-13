Перед звітним матчем розгорівся невеличкий скандал, адже номінальний господар – Інгулець – приїхав у Львів. Президент петровців Олександр Поворознюк заявив, що це саме він був ініціатором зміни місця проведення. Такі аргументи не переконали одіозного блогера Ігоря Циганика, який написав звернення у дисциплінарний комітет дати оцінку діям клубів.

Динамо драматично програло Чорноморцю у свій день народження – Григорчук завдав Шовковському першої поразки в УПЛ

Шахтар, який нібито повинен був володіти перевагою, бо не витрачав сил на переїзди, трохи розчарував прихильників теорії змови. Так, "гірники" були ініціативнішими, але навіть проти не найсильнішого складу Інгульця не змогли диктувати свої умови. Навпаки, найгостріший момент першого тайму був саме у підопічних Сергія Ковальця. Іван Головкін класно приклався з лінії штрафного – Трубін встиг зреагувати.

Що ж стосується донеччан, то вони регулярно проникали на чужу третину поля. Ось тільки якісно загострити ніяк не могли. Удари по воротах Паламарчука не несли жодної загрози. У кількох епізодах на боці суперника грали самі "гірники". Спочатку Матвієнко головою заблокував спробу Судакова зі штрафного удару. Трохи пізніше трапився схожий епізод – Степаненко заблокував перспективне добивання від Бондаренка.

На перерву команди пішли за нічийного рахунку. Без голів. Цілком справедливий підсумок. А от другий тайм команда Ігора Йовічевіча почала значно краще. Криськів продемонстрував вади оборони Інгульця. Дмитро накрутив відразу трьох опонентів, але не вистачило головного – акцентованого удару. Зрештою, через кілька хвилин Паламарчуку таки довелося діставати м'яч із сітки. Матвієнко подав кутовий, а Коноплі на ближній ніхто навіть не спробував завадити пробити повз безпорадного голкіпера.

Радість Юхима була недовгою. Намагаючись завадити контратаці петровців, захисник Шахтаря отримав ушкодження. Саме через це його замінив Гочолейшвілі. Також Йовічевіч скористався нагодою зняти Келсі. Венесуелець був зовсім непомітним. Данило Сікан, який вийшов замість Кевіна, щонайменше відразу почав активно тиснути на оборонців та голкіпера.

Саме ці дві заміни, у підсумку, мали найбільший вплив на подальший перебіг матчу. Грузинський легіонер регулярно провалювався в обороні. За це міг карати Мельничук, але з перспективної позиції не влучив у ближній кут воріт Трубіна. Щоправда, перед цим епізодом, схожий момент був у Шахтаря – Криськів не зумів скористатися передачею Матвієнка.

Наприкінці гри Сікан організував для донеччан чисельну перевагу. Паламарчук отримав червону за те, що збив Данила перед штрафним майданчиком. Фол був – тут без питань. Однак залишаються сумніви щодо того, чи не з офсайду розпочав свій забіг форвард Шахтаря. VAR на матчі не працював, а лайнсмен прапорець не піднімав.

Менше ніж 10 хвилин знадобилося "гірникам", аби розіграти зайвого. Тут також не обійшлося без допомоги петровців. Павлов намагався перервати простріл Тотовицього, але замість цього спрямував м'яч у власні ворота. Гра була зроблена, хоч арбітр і вирішив компенсувати аж 5 хвилин. Історія залишилася без змін – "гірники" ніколи не втрачали очки в протистояннях з клубом Олександра Поворознюка.

Завдяки цій перемозі Шахтаря залишився на вершині турнірної таблиці УПЛ і не дав СК Дніпро-1 шансів скоротити відставання. Інгулець продовжив безвиграшну серію до 5 матчів і продовжує балансувати над зоною вильоту. Слід також зауважити, що результат цього матчу позбавив Динамо навіть теоретичних шансів поборотися за чемпіонство.

Шахтарю буде найважче, Зоря лякає СК Дніпро-1 – календар претендентів на чемпіонство в УПЛ і розклад на Лігу чемпіонів