Ингулец уступил Шахтеру в рамках 26-го тура УПЛ. Счет а обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Перед отчетным матчем разгорелся небольшой скандал, ведь номинальный хозяин – Ингулец – приехал во Львов. Президент петровцев Александр Поворознюк заявил, что именно он был инициатором смены места проведения. Такие аргументы не убедили одиозного блоггера Игоря Цыганыка, написавшего обращение в дисциплинарный комитет с просьбой дать оценку действиям клубов.

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Шахтер, который якобы должен был владеть преимуществом, потому что не тратил сил на переезды, немного разочаровал сторонников теории заговора. Да, "горняки" были более инициативными, но даже против не самого сильного состава Ингульца не смогли диктовать свои условия. Напротив, самый острый момент первого тайма был именно у подопечных Сергея Ковальца. Иван Головкин классно приложился с линии штрафной – Трубин успел среагировать.

Что же касается дончан, то они регулярно проникали на чужую треть поля. Вот только обострить никак не могли. Удары по воротам Паламарчука не несли никакой угрозы. В нескольких эпизодах на стороне соперника играли сами "горняки". Сначала Матвиенко головой заблокировал попытку Судакова со штрафного удара. Несколько позже уже сам Георгий заблокировал перспективное добивание от Бондаренко.

На перерыв команды ушли при ничейном счете. Без голов. Совершенно справедливый итог. А вот второй тайм команда Игора Йовичевича начала гораздо лучше. Крыськив продемонстрировал изъяны обороны Ингульца. Дмитрий накрутил сразу трех оппонентов, но не хватило главного – акцентированного удара. В конце концов, через несколько минут Паламарчуку таки пришлось доставать мяч из сетки. Матвиенко подал угловой, а Конопле на ближний никто даже не попытался помешать пробить мимо беспомощного голкипера.

Радость Ефима была недолгой. Пытаясь помешать контратаке петровцев, защитник Шахтера получил повреждение. Именно поэтому его заменил Гочолейшвили. Также Йовичевич воспользовался возможностью снять Келси. Венесуэлец был совсем незаметен. Вышедший вместо Кевина Даниил Сикан по меньшей мере сразу начал активно давить на защитников и голкипера.

Именно эти две замены в итоге оказали наибольшее влияние на дальнейшый ход матча. Грузинский легионер регулярно проваливался в обороне. За это мог наказывать Мельничук, но с перспективной позиции не попал в ближний угол ворот Трубина. Правда, перед этим эпизодом, похожий момент был у Шахтера – Крыськив не сумел воспользоваться передачей Матвиенко.

В конце игры Сикан организовал для дончан численное преимущество. Паламарчук получил красную за то, что сбил Даниила перед штрафной. Фол был – тут без вопросов. Однако остаются сомнения в том, не с офсайда ли начал свой забег форвард Шахтера. VAR на матче не работал, а лайнсмен флажок не поднимал.

Меньше 10 минут понадобилось "горнякам", чтобы разыграть лишнего. Здесь тоже не обошлось без помощи петровцев. Павлов пытался прервать прострел Тотовицого, но вместо этого направил мяч в свои ворота. Игра была сделана, хоть арбитр и решил компенсировать 5 минут. История осталась без изменений – "горняки" никогда не теряли очки в противостояниях с клубом Александра Поворознюка.

Благодаря этой победе Шахтер остался на вершине турнирной таблицы УПЛ и не дал СК Днепр-1 шансов сократить отставание. Ингулец продлил безвыигрышную серию до 5 матчей и продолжает балансировать над зоной вылета. Следует также отметить, что результат этого матча лишил Динамо даже теоретических шансов побороться за чемпионство.

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