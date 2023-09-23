Рух расписал ничью с Шахтером (1:1) в рамках 8-го тура УПЛ 2023/24. Читайте счет и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".

Рух классно начал сезон, но в последних трех матчах набрал всего два очка, выпав из группы лидеров. Шахтер по-прежнему пытается усвоить требования нового тренера, но на результатах в УПЛ это не очень сказывается. Дончане к отчетному туру шли на первом месте.

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Сегодняшнюю игру команды начали на встречных курсах, отвечая моментом на момент. Удару Крыськива не хватило точности, а через несколько минут Пастух финтом положил на газон Степаненко и мощно зарядил в перекладину. Следом мог забивать Слюбык, перехвативший опрометчивый пас Козика и запустивший мяч рядом с девяткой. Ответ оказался болезненным. Шахтер разогнал быструю атаку, которую точным ударом под дальнюю штангу завершил Судаков.

Патрик ван Леувен не успел насладиться лидерством, как получил новую головную боль. Казалось, Ракицкий просто выбил мяч в подкате из-под ног Квасницы. Оказалось, что Ярослав после того, как сыграл в мяч, еще и зарядил по ноге сопернику. Заметить это удалось только благодаря VAR. Прямая красная для опытного центрбека, отнюдь не согласившегося с таким решением. "Какой н**уй фол? Какой н**уй VAR? Я в мяч н**уй играю!" – кричал Ярослав, покидая поле.

Сразу же Рух реализовал численное большинство. Пастух после ряда рикошетов отправил мяч в сетку. Арбитры зафиксировали офсайд, а VAR подтвердил правильность решения. Хотя ситуация выглядела очень неоднозначно. Это не подкосило уверенность львовян. К самому перерыву Шахтер был вынужден только отбиваться. Чего стоит момент Сыча! Алексей дважды бил с метра, но Ризнык сыграл безупречно. В первом тайме счет больше не менялся.

Вторая половина стартовала еще одним голом Руха. Квасница только со второй попытки сумел пробить голкипера Шахтера. Но ключевым в этом моменте оказался офсайд, в котором оказался Илья. Здесь уже не было никаких вопросов к арбитрам. Даже без видеоповторов все было очевидно.

Постепенно Шахтер адаптировался к игре в меньшинстве и стал остро отвечать хозяевам. Особо следует отметить треугольник Судаков – Бондаренко – Зубков. Именно они создали момент для Крыськива. Дмитрий забил, но и сам понимал, что гол не засчитают из-за офсайда. Рух огрызнулся ударом Дидыка, замыкавшего подачу с угла поля. Получилось очень сильно и с отскоком – мяч перепрыгнул даже перекладину. Впрочем, Ризнык демонстрировал, что все контролирует.

Завершался матч под полным контролем Руха, который крепко зажал гостей в пределах их штрафной. Плюман заработал перспективный штрафной и сам же неудачно его разыграл, позже создал шанс для Теслюка, пробившего неточно. У Шахтера была попытка поймать на контратаке 3-в-1 – Роман вышел героем эпизода.

Начало казаться, что "горняки" выстоят. Уж слишком организованно они отбивались. Что делать в таких ситуациях? Правильно – бить издалека. Это и сделал Слюбык. Метров 30 было до ворот, но Богдану удался невероятный выстрел точно в девятку. Шедевральный гол. Очень эффектное завершение матча, хотя вырвать победу еще пытались оба коллектива.

Шахтеру даже ничьей хватило, чтобы вернуться на вершину турнирной таблицы УПЛ. Впрочем, нужно понимать, что у Динамо еще много несыгранных матчей. Рух не побеждает четыре последних тура и расположилось на шестом месте.