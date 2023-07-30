Захисник Шахтаря Валерій Бондар ще не скоро допоможе "гірникам".

У Бондаря підтвердився перелом ключиці, повідомляє ТаТоТаке.

Переможний старт ван Леувена і травма Бондаря у відеоогляді матчу Металіст 1925 – Шахтар – 1:2

Зазначається, що Валерій зможе повернутись на поле приблизно через 2 місяці, після вересневих матчів збірних.

Додамо, що захисник травмувався на останніх секундах матчу першого туру УПЛ, у якому Шахтар мінімально переміг Металіст 1925 (2:1) завдяки голам Матвієнка та Траоре.

Шахтар переміг Металіст 1925 – ван Леувен дебютував на чолі "гірників" в УПЛ, Бондар покинув поле на електрокарі