Шахтар надовго втратив провідного захисника – невтішний діагноз підтвердився
12:30 - Читать на русском
Захисник Шахтаря Валерій Бондар ще не скоро допоможе "гірникам".
завершено
Микола Матвієнко 31’
Лассіна Траоре 47’
31’ Микола Матвієнко
47’ Лассіна Траоре
У Бондаря підтвердився перелом ключиці, повідомляє ТаТоТаке.
Переможний старт ван Леувена і травма Бондаря у відеоогляді матчу Металіст 1925 – Шахтар – 1:2
Зазначається, що Валерій зможе повернутись на поле приблизно через 2 місяці, після вересневих матчів збірних.
Додамо, що захисник травмувався на останніх секундах матчу першого туру УПЛ, у якому Шахтар мінімально переміг Металіст 1925 (2:1) завдяки голам Матвієнка та Траоре.
Шахтар переміг Металіст 1925 – ван Леувен дебютував на чолі "гірників" в УПЛ, Бондар покинув поле на електрокарі
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