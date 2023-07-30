Шахтер надолго потерял ведущего защитника – неутешительный диагноз подтвердился
12:30 - Читати українською
Защитник Шахтера Валерий Бондарь еще не скоро поможет "горнякам".
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Лассина Траоре 47’
47’ Лассина Траоре
У Бондаря подтвердился перелом ключицы, сообщает ТаТоТаке.
Победный старт ван Леувена и травма Бондаря в видеообзоре матча Металлист 1925 – Шахтер – 1:2
Отмечается, что Валерий сможет вернуться на поле примерно через 2 месяца, после сентябрьских матчей сборных.
Добавим, что защитник травмировался на последних секундах матча первого тура УПЛ, в котором Шахтер минимально победил Металлист 1925 (2:1) благодаря голам Матвиенко и Траоре.
Шахтер победил Металлист 1925 – ван Леувен дебютировал во главе "горняков" в УПЛ, Бондарь покинул поле на электрокаре
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