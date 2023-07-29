Шахтар не без проблем здолав Металіст 1925 у першому турі УПЛ 2023/24. Дивіться на "Футбол 24" відео голів і огляд поєдинку.

Патрік ван Леувен виграв свій дебютний офіційний матч на посаді головного тренера Шахтаря. Рахунок у першому таймі відкрив Микола Матвієнко, який головою замкнув навіс Кащука з кутового. На старті другої половини Лассіна Траоре подвоїв перевагу чинного чемпіона.

Шахтар переміг Металіст 1925 – ван Леувен дебютував на чолі "гірників" в УПЛ, Бондар покинув поле на електрокарі

Металіст 1925 відповів голом Юсова, який буквально заніс м'яч у ворота Дмитра Різника. Втім, на більше підопічні Едмара не спромоглися. А на останніх хвилинах гри Шахтар спіткала неприємність – Валерій Бондар невдало впав на газон, пошкодивши плече. Захисника "гірників" вивезли з поля, але кілька хвилин чисельної переваги харківській команді не допомогли. 1:2 – ван Леувен стартував з перемоги.

У другому турі УПЛ Шахтар зіграє з Вересом. Металіст 1925 протистоятиме Олександрії.