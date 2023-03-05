Металіст 1925 зустрічається з Шахтарем в рамках 16 туру УПЛ. Склади команд та посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Металіст 1925 – Шахтар, стартує о 14:00. Зустріч у прямому ефірі покаже Setanta Sports. "Гірники" спробують скористатися осічкою СК Дніпро-1 та наздогнати "спортклубівців" на вершині УПЛ. Після зимової паузи команда Йовічевіча розбила Минай (4:1), а харків'яни розписали феєричну нічию з Олександрією (3:3). У першому колі Шахтар не зумів обіграти Металіст 1925 – суха нічия. Микола Матвієнко несподівано залишився поза заявкою.

Металіст 1925 – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Склади команд:

Металіст 1925: Сидоренко, Жичиков, Безуглий, Курило, Шершень, Мартинюк, Русин, Вачіберадзе, Бичек, Ременюк, Чирук

Запасні: Потімков І., Іванніков, Коваленко, Рудавський, Потімков Ю., Абдуллаєв, Дмитренко, Кравченко, Ігор, Островський

Шахтар: Трубін, Михайліченко, Ракицький, Бондар, Конопля, Стапаненко, Джурасек, Бондаренко, Судаков, Зубков, Траоре

Запасні: Шевченко, Пятов, Гочолейшвілі, Тейлор, Фарина, Криськів, Очеретько, Назарина, Петряк, Тоіров, Сікан, Келсі