После неожиданных осечек СК Днепр-1 и Динамо "горняки" могли убить сразу двух зайцев. В случае победы над харьковчанами Шахтер догнал бы лидера УПЛ, увеличив одновременно отрыв от киевлян до шести очков. В первом круге подопечные Йовичевича расписали с Металлистом 1925 сухую ничью, поэтому мотивации дончанам хватало. В заявку на матч не попал один из лидеров Шахтера – Николай Матвиенко. Возможно, это передышка перед Фейеноордом в ЛЕ. Зато на скамейке запасных оказался зимний новичок Хусрав Тоиров.

Металлист 1925 – Шахтер: составы и онлайн-трансляция матча УПЛ

Шахтер открыл счет уже на 5-й минуте после образцовой комбинации. Быстрая трехходовка Джурасек-Степаненко-Зубков завершилась точным ударом последнего с нескольких метров в ближний угол. На старте игры номинальные хозяева только отбивались. "Горняки" владели мячом более 70% игрового времени и очень легко проникали в чужую штрафную. В конце концов уже по итогам первой четверти Металлист 1925 "горел" 0:2. Михайличенко и Траоре вдвоем разобрали оборону харьковчан на молекулы. Обыгравшись с буркинийским форвардом, Богдан сместился в центр, а затем низом прошил Сидоренко.

У подопечных Эдмара ничего не клеилось. Команда имитировала высокий прессинг, который разбивался одной-двумя передачами или индивидуальными действиями Джурасека, Судакова, Степаненко. Словом, Шахтер полностью контролировал игру. Харьковчане ужасающе выглядели в переходных фазах, много ошибались в простых ситуациях, редко пересекали центр поля. После двух забитых мячей "горняки" немного успокоились, однако все равно создавали моменты. Сидоренко, в частности, отреагировал на выстрел Бондаренко.

Металлист 1925 нанес первый удар лишь на 34-й минуте. Шершень мощно выстрелил над поперечиной. Шахтер продолжал издеваться. Бондаренко, получив передачу из глубины, легко разобрался с Курилом и уже с лицевой ассистировал Траоре. Голевой фестиваль "горняков" на этом не завершился. Еще до перерыва Зубков оформил дубль, откликнувшись на фирменную диагональ от Ракицкого – 0:4. Харьковчане ответили опасными ударами Мартынюка и Русина, но второй тайм превращался в формальность.

В перерыве Йовичевич сделал двойную замену. Петряк и Назарина вышли вместо героев первой половины – Зубкова и Степаненко соответственно. Шахтер уже готовился к Лиге Европы. Дончане сознательно отдали мяч, однако Металлист 1925 не понимал, что с ним делать. Более того, харьковчане организовали сюрреалистический автогол. Сидоренко под ногой пропустил сферу после передачи Курило назад.

Через две минуты отличился Петряк. Бедный Сидоренко потянул удар Джурасека с левого края штрафной, но с добиванием не справился. К голевому фестивалю неожиданно присоединился Ракицкий. Центрбек Шахтера едва не порвал сетку пушечным выстрелом метров с 30-ти. Это шедевр!

Металлист 1925 не сумел ответить хотя бы одним голом. Команда Йовичевича блестяще провела генеральную репетицию перед Фейенордом в четверг. Дончане догнали в турнирной таблице СК Днепр-1 (по 36 очков), однако "спортклубовцы" обладают преимуществом в очных встречах. Харьковчане остались на 8-й строчке (19 пунктов).