Напередодні дніпровці оступились у матчі 16-го туру з командою Руслана Ротаня, дозволивши супернику зрівняти на останніх хвилинах. Однак, все могло бути інакше, якби арбітр зафіксував порушення правил олександрійців вже на 1-й хвилині матчу.

"Один з найгостріших епізодів матчу Олександрія – СК Дніпро-1 має всі шанси отримати славу і найбільш скандального. На 55-й секунді Едуард Сарапій завдав потужного удару з близької відстані, але влучив у захисника.

Ротань зробив підніжку лідеру УПЛ: відеоогляд матчу Олександрія – СК Дніпро-1 – 2:2

Як можемо побачити, гравець Олександрії під № 30 здійснив сейв, якому позаздрять багато воротарів – у карколомному стрибку він відбив м'яч рукою.

Напевно, бригада арбітрів настільки була вражена голкіперськими вміннями польового гравця, що забула: у футболі руками дозволено грати лише воротарям. А ціною такого порушення правил мали б бути пенальті та червона картка вже на 1-й хвилині гри", – йдеться в заяві СК Дніпро-1 на офіційному сайті.

Нагадаємо, дніпровці вже сьогодні можуть втратити свою перевагу над Шахтарем – у разі успішної гри з Металістом 1925 "гірники" зрівняються за очками з командою Олександра Кучера.

Олександрія відібрала очки у СК Дніпро-1 на останніх хвилинах – Довбик віддав асист і забив скандальний гол