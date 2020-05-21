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Шахтар відзначив День вишиванки – Каштру отримав подарунок від команди

15:31 123 Читать на русском
Шахтар відзначив День вишиванки – Каштру отримав подарунок від команди
Андрій Пятов / ФК Шахтар

21 травня в Україні відзначають День вишиванки. Донецький Шахтар не залишився осторонь свята.

Перед сьогоднішнім тренуванням капітан "гірників" Андрій Пятов вручив головному тренеру Луїшу Каштру вишиванку від всієї команди. Для 58-річного португальця це перший День вишиванки в Україні, адже він очолив донеччан лише влітку минулого року, замінивши Паулу Фонсеку.

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Нагадаємо, Шахтар під керівництвом Луїша Каштру впевнено очолює турнірну таблицю УПЛ після 23 турів. Також "гірники" продовжують боротьбу в Лізі Європи, обігравши Вольфсбург в першому поєдинку 1/8 фіналу. Очікується, що матч-відповідь пройде у серпні, а от УПЛ відновиться вже 30 травня.

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Із Днем вишиванки! ⠀ Сьогодні перед початком тренування @piat30 від імені команди вручив головному тренеру @luis_castro_official традиційну українську вишиванку. ⠀ Happy Vyshyvanka Day! ⠀ Today, before the start of the training session, Andriy Pyatov gave the manager Luis Castro a traditional Ukrainian embroidered shirt on behalf of the team. ⠀ #ДеньВишиванки #VyshyvankaDay #Шахтар #Shakhtar #FCShakhtar #Шахтер #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #UKR #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Харків #Kharkov #Харьков #Киев #Kyiv #Київ #вишиванка #vyshyvanka

Допис, поширений FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

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Теги
Луїш Каштру Луїш Каштру Андрій Пятов Андрій Пятов Шахтар Шахтар
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