Шахтар відзначив День вишиванки – Каштру отримав подарунок від команди

21 травня в Україні відзначають День вишиванки. Донецький Шахтар не залишився осторонь свята.

Перед сьогоднішнім тренуванням капітан "гірників" Андрій Пятов вручив головному тренеру Луїшу Каштру вишиванку від всієї команди. Для 58-річного португальця це перший День вишиванки в Україні, адже він очолив донеччан лише влітку минулого року, замінивши Паулу Фонсеку.

Як дограватимуть УПЛ – Динамо, Шахтар та інші клуби отримали проект календаря

Нагадаємо, Шахтар під керівництвом Луїша Каштру впевнено очолює турнірну таблицю УПЛ після 23 турів. Також "гірники" продовжують боротьбу в Лізі Європи, обігравши Вольфсбург в першому поєдинку 1/8 фіналу. Очікується, що матч-відповідь пройде у серпні, а от УПЛ відновиться вже 30 травня.

"Тепер хочемо повторити це у Лізі чемпіонів": як Шахтар обіграв Вердер із Озілом і привіз в Україну останній Кубок УЄФА