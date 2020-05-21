Шахтер отметил День вышиванки – Каштру получил подарок от команды

-
Шевченко рискует потерять ассистента – тренер сборной Украины может вернуться в МиланСборная Украины — 15:05 75
-
Клубы Первой лиги решили судьбу чемпионата – сезон может быть доигран в революционном форматеПервая лига — 13:20 247
-
Клубы Второй лиги проголосовали за досрочное завершение сезонаВторая лига — 12:28 118
-
"Якщо Тупчієнко двох не вбив, отже погано тренувався": грав у Маркевича, виховував Нойка і бачив народження зірки ДинамоИнтервью — 12:00 193
-
Гвардіола має вирішення "вічної" проблеми Манчестер Сіті – Зінченко та Менді ризикують втратити позиціїАнглия — 20 май 661