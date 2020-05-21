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Шахтер отметил День вышиванки – Каштру получил подарок от команды

15:32 21 Читати українською
Шахтер отметил День вышиванки – Каштру получил подарок от команды
Андрей Пятов / ФК Шахтер

21 мая в Украине отмечают День вышиванки. Донецкий Шахтер не остался в стороне от праздника.

Перед сегодняшней тренировкой капитан "горняков" Андрей Пятов вручил главному тренеру Луишу Каштру вышиванку от всей команды. Для 58-летнего португальца это первый День вышиванки в Украине, ведь он возглавил дончан только летом прошлого года, заменив Паулу Фонсеку.

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Напомним, Шахтер под руководством Луиша Каштру уверенно возглавляет турнирную таблицу УПЛ после 23 туров. Также "горняки" продолжают борьбу в Лиге Европы, обыграв Вольфсбург в первом поединке 1/8 финала. Ожидается, что ответный матч пройдет в августе, а вот УПЛ возобновится уже 30 мая.

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Із Днем вишиванки! ⠀ Сьогодні перед початком тренування @piat30 від імені команди вручив головному тренеру @luis_castro_official традиційну українську вишиванку. ⠀ Happy Vyshyvanka Day! ⠀ Today, before the start of the training session, Andriy Pyatov gave the manager Luis Castro a traditional Ukrainian embroidered shirt on behalf of the team. ⠀ #ДеньВишиванки #VyshyvankaDay #Шахтар #Shakhtar #FCShakhtar #Шахтер #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #UKR #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Харків #Kharkov #Харьков #Киев #Kyiv #Київ #вишиванка #vyshyvanka

Допис, поширений FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

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Луиш Каштру Луиш Каштру Андрей Пятов Андрей Пятов Шахтер Шахтер
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