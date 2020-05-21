Шахтер отметил День вышиванки – Каштру получил подарок от команды

21 мая в Украине отмечают День вышиванки. Донецкий Шахтер не остался в стороне от праздника.

Перед сегодняшней тренировкой капитан "горняков" Андрей Пятов вручил главному тренеру Луишу Каштру вышиванку от всей команды. Для 58-летнего португальца это первый День вышиванки в Украине, ведь он возглавил дончан только летом прошлого года, заменив Паулу Фонсеку.

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Напомним, Шахтер под руководством Луиша Каштру уверенно возглавляет турнирную таблицу УПЛ после 23 туров. Также "горняки" продолжают борьбу в Лиге Европы, обыграв Вольфсбург в первом поединке 1/8 финала. Ожидается, что ответный матч пройдет в августе, а вот УПЛ возобновится уже 30 мая.

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