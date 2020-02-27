toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга Європи
БЕНФІКА - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Бенфіка – Шахтар: екс-капітан "гірників" оцінив шанси української команди на вихід до наступної стадії Ліги Європи

13:26 1079 Читать на русском
Бенфіка – Шахтар: екс-капітан "гірників" оцінив шанси української команди на вихід до наступної стадії Ліги Європи
Екс-капітан Шахтаря оцінив шанси "гірників" у ЛЄ / ФК Шахтар

Колишній капітан Шахтаря Сергій Попов поділився своїми очікуваннями від гри "гірників" проти Бенфіки в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи.

 

"Чисто в ігровому плані Шахтар у першій грі виглядав краще за португальців. Підопічні Каштру добре вивчили суперника, виконали задуми наставника і втілили це на полі. Але потрібно враховувати, що у Бенфіки були кадрові проблеми, і, як зараз пишуть ЗМІ, ті, хто не зміг зіграти, вже готові до поєдинку. Думаю, в Лісабоні буде набагато складніше, ніж у Харкові.

Кривцов: Шахтар впевнений у своїх силах – ми не будемо підлаштовуватись під Бенфіку

При хорошому шансі тепер потрібно зіграти на результат. А що потрібно для того щоб пройти португальців? Як побудувати гру, і яку застосувати тактику під суперника? Це краще знає головний тренер і його штаб. Очевидно лише те, що в Лісабоні потрібно зіграти ще краще, ніж удома. Впевнений, Бенфіка буде виглядати потужніше на домашній арені, ніж у Харкові. До гри в Португалії, незважаючи на перемогу в першому матчі 2:1, шанси команд оцінюю як 50 на 50, не виключено, що такими вони будуть залишатися аж до фінального свистка", – цитує Попова UA-Футбол.

Матч Бенфіка – Шахтар стартує о 22:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

Бенфіка – Шахтар: анонс матчу Ліги Європи

blog_ava
Ліон – Ювентус – 1:0 – відео гола та огляд матчу
01:00
4008
Теги
Ліга Європи Шахтар Шахтар Сергій Попов Сергій Попов Бенфіка - Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Бенфіка – Шахтар: анонс матчу Ліги Європи
    Ліга Європи — 08:0010826 Бенфіка – Шахтар: анонс матчу Ліги Європи
7
год
:
1
хв
Бенфіка
22:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук