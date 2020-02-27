Бенфіка – Шахтар: екс-капітан "гірників" оцінив шанси української команди на вихід до наступної стадії Ліги Європи

Колишній капітан Шахтаря Сергій Попов поділився своїми очікуваннями від гри "гірників" проти Бенфіки в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Чисто в ігровому плані Шахтар у першій грі виглядав краще за португальців. Підопічні Каштру добре вивчили суперника, виконали задуми наставника і втілили це на полі. Але потрібно враховувати, що у Бенфіки були кадрові проблеми, і, як зараз пишуть ЗМІ, ті, хто не зміг зіграти, вже готові до поєдинку. Думаю, в Лісабоні буде набагато складніше, ніж у Харкові.

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При хорошому шансі тепер потрібно зіграти на результат. А що потрібно для того щоб пройти португальців? Як побудувати гру, і яку застосувати тактику під суперника? Це краще знає головний тренер і його штаб. Очевидно лише те, що в Лісабоні потрібно зіграти ще краще, ніж удома. Впевнений, Бенфіка буде виглядати потужніше на домашній арені, ніж у Харкові. До гри в Португалії, незважаючи на перемогу в першому матчі 2:1, шанси команд оцінюю як 50 на 50, не виключено, що такими вони будуть залишатися аж до фінального свистка", – цитує Попова UA-Футбол.

Матч Бенфіка – Шахтар стартує о 22:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

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