Кривцов: Шахтар впевнений у своїх силах – ми не будемо підлаштовуватись під Бенфіку

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов розповів, що українська команда збирається нав'язати Бенфіці свій футбол у сьогоднішньому матчі на Ештадіу да Луж.

"Є впевненість у своїх силах, хороший бойовий настрій. По всіх хлопцях видно, що вони серйозно налаштовані на матч. Ми повинні вирішити завдання кваліфікації в наступний раунд.

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Рахунок 2:1 в першому матчі не дозволяє впевнено почуватись. Не такий великий розрив, ще й пропустили вдома. Гра все покаже.

У нас є своя тактика, ми не підлаштовуємось під суперника. Постараємося показувати видовищний, атакувальний футбол і краще реалізовувати моменти", – сказав Кривцов в ефірі Футбол NEWS.

Нагадаємо, на передматчевій прес-конференції наставник "гірників" Луїш Каштру висловив сумніви щодо участі у матчі проти Бенфіки Алана Патріка та Віктора Коваленка.

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