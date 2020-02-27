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Кривцов: Шахтар впевнений у своїх силах – ми не будемо підлаштовуватись під Бенфіку

11:37 802 Читать на русском
Кривцов: Шахтар впевнений у своїх силах – ми не будемо підлаштовуватись під Бенфіку
Сергій Кривцов / ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов розповів, що українська команда збирається нав'язати Бенфіці свій футбол у сьогоднішньому матчі на Ештадіу да Луж.

 

"Є впевненість у своїх силах, хороший бойовий настрій. По всіх хлопцях видно, що вони серйозно налаштовані на матч. Ми повинні вирішити завдання кваліфікації в наступний раунд.

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Рахунок 2:1 в першому матчі не дозволяє впевнено почуватись. Не такий великий розрив, ще й пропустили вдома. Гра все покаже.

У нас є своя тактика, ми не підлаштовуємось під суперника. Постараємося показувати видовищний, атакувальний футбол і краще реалізовувати моменти", – сказав Кривцов в ефірі Футбол NEWS.

Нагадаємо, на передматчевій прес-конференції наставник "гірників" Луїш Каштру висловив сумніви щодо участі у матчі проти Бенфіки Алана Патріка та Віктора Коваленка.

Бенфіка – Шахтар: анонс матчу Ліги Європи

blog_ava
Бенфіка – Шахтар: анонс матчу Ліги Європи
08:00
9533
Теги
Сергій Кривцов Сергій Кривцов Шахтар Шахтар Ліга Європи Бенфіка - Шахтар
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