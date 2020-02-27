Бенфіка – Шахтар: анонс матчу Ліги Європи

Лісабонська Бенфіка прийме донецький Шахтар у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи 2019/20. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Бенфіка – Шахтар

27 лютого, 22:00. Лісабон, Ештадіу да Луж

Головний арбітр: Бйорн Кюйперс (Нідерланди)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Щойно минув тиждень із моменту повернення донецького Шахтаря до офіційних матчів, як "гірники" вже змушені вирішувати серйозне турнірне завдання. Підопічні Луїша Каштру приємно здивували в першому матчі плей-офф Ліги Європи, здолавши Бенфіку (2:1) зусиллями Патріка та Коваленка. Та тепер у португальській столиці вони повинні довести невипадковість домашньої перемоги. Однак, сказати, що в Лісабоні буде непросто – не сказати нічого.

Бенфіка – Шахтар: передматчева прес-конференція Луїша Каштру

У харківському поєдинку Шахтар показав добру фізичну готовність, зважаючи на вимушену 2-місячну паузу. Та в четвер донеччани зіграють уже 3-й матч за тиждень. Це неймовірне навантаження після двох тренувальних зборів, і навіть невелика ротація у поєдинку УПЛ проти чернігівської Десни в неділю не зменшує загрозу втоми. Тим більше, що на поле Да Луж, вочевидь, вийде той же склад, що й на ОСК Металіст 7 днів тому. Під питанням лише дві позиції: Додо після відбуття дискваліфікації може замінити на правому фланзі оборони Болбата, а мікротравма Коваленка може надати шанс Тете чи Коноплянці.

Тим часом Бенфіка перебуває у доброму ігровому тонусі. У понеділок "орли" нарешті перервали свою 4-матчеву серію без перемог. У рамках Прімейри лісабонці здолали Жил Вісенте на виїзді. Щоправда, мінімально. Єдиний м'яч забив Карлос Вінісіус і зробив таким чином вагому заявку на основу в матчі-відповіді проти Шахтаря. Доповнять його в атаці, найімовірніше, автор єдиного гола в Україні Піцці та Рафа Сілва, який несподівано опинився поза стартом у харківському поєдинку.

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Роботу над помилками мав провести і Бруно Лаге. Якщо вдома Бенфіка додасть інтенсивності та агресії, то зможе повернути статус фаворита. Крім того, не варто відкидати й фактор рідних трибун. А забитий на виїзді м'яч ще й дозволяє лісабонцям сподіватися на вихід до 1/8 фіналу завдяки мінімальній перемозі. Та для такого сценарію потрібна ще й злагоджена гра в обороні, якої в Харкові бракувало. Сукупність усіх цих факторів максимально закручує передматчеву інтригу.

Бенфіка – Шахтар: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Фаворитом протистояння фахівці британської контори William Hill вважають Бенфіку. На перемогу "орлів" можна поставити з коефіцієнтом 1,85. Імовірний успіх донеччан оцінюється балом 4,00. Навіть нічия, на їхню думку, вірогідніша – 3,70.

Ще впевненіші в силах лісабонців австрійці з Bwin. Потенційна звитяга Бенфіки оцінюється балом 1,83. Натомість на перемогу Шахтаря ставки приймають із високим коефіцієнтом 4,33. На нічию можна поставити з аналогічним балом 3,70.

Кадрова ситуація

Травмовані: Жардел, Габріел – Соломон

Під питанням: Алмейда – Патрік, Коваленко

Орієнтовні склади на матч Бенфіка – Шахтар

Бенфіка: Влаходімос – Тавареш, Діаш, Ферру, Грімальдо – Піцці, Вайгль, Таарабт, Серві – Рафа Сілва, Карлос Вінісіус

Шахтар: Пятов – Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Марлос, Коваленко, Тайсон – Мораєс

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Перший матч довів, що Бенфіка та Шахтар – рівні за класом команди. Це означає, що підсумок двобою залежатиме від готовності колективів у конкретний момент. Результат поєдинку в Харкові залишив у грі лісабонців. Перемога ж у внутрішньому чемпіонаті та підтримка домашніх трибун поженуть підопічних Лаге вперед із перших хвилин. Через це Шахтарю неймовірно важливо витримати стартовий натиск "орлів". Та навіть пропущений м'яч не повинен вибити донеччан із колії. Хоча цілком імовірним виглядає сценарій, коли командам доведеться зіграти 120 хвилин...

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