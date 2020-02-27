Бенфика – Шахтер: экс-капитан "горняков" оценил шансы украинской команды на выход в следующую стадию Лиги Европы

Бывший капитан Шахтера Сергей Попов поделился своими ожиданиями от игры "горняков" против Бенфики в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Чисто в игровом плане Шахтер в первой игре выглядел лучше португальцев. Подопечные Каштру хорошо изучили соперника, выполнили задумки наставника и воплотили это на поле. Но нужно учитывать, что у Бенфики были кадровые проблемы, и, как сейчас пишут СМИ, те, кто не смог сыграть, уже готовы к поединку. Думаю, в Лиссабоне будет гораздо сложнее, чем в Харькове.

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При хорошем шансе теперь нужно сыграть на результат. А что нужно для того чтобы пройти португальцев? Как построить игру, и которую применить тактику под соперника? Это лучше знает главный тренер и его штаб. Очевидно лишь то, что в Лиссабоне нужно сыграть еще лучше, чем дома. Уверен, Бенфика будет выглядеть мощнее на домашней арене, чем в Харькове. До игры в Португалии, несмотря на победу в первом матче 2:1, шансы команд оцениваю как 50 на 50, не исключено, что такими они будут оставаться до финального свистка", – цитирует Попова UA-Футбол.

Матч Бенфика – Шахтер стартует в 22:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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