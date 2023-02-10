Відомий інсайдер Фабріціо Романо вважає, що голкіпер "гірників" Анатолій Трубін може опинитися на Туманному Альбіоні.

Сьогодні, 10 лютого, Шахтар оголосив про підписання Дмитра Різника. Як наслідок, у розпорядженні Ігора Йовічевіча тепер аж п'ять голкіперів: окрім вищезгаданого екс-воротаря Ворскли – Анатолій Трубін, Андрій Пятов, Олексій Шевченко та Тимур Пузанков.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що Трубін відмовився продовжувати з "гірниками" контракт, який завершується 30 червня 2024 року. Аби не втратити гравця безкоштовно, донеччани розглядають варіант з продажем Анатолія.

За інформацією Фабріціо Романо, основний воротар Шахтаря має всі шанси змінити команду вже влітку – за 21-річним кіпером активно стежать клуби АПЛ. На жаль, назви клубів інсайдер не вказав.

Нагадаємо, у поточному сезоні Трубін провів за Шахтар 18 матчів, в яких пропустив 21 гол (ще у 5 матчах відстояв на нуль). Transfermarkt оцінює гравця в 11 млн євро.

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