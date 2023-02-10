Різник пройшов усі формальні процедури та підписав з донецьким клубом контракт, який розрахований на 5 років, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Звично для таких випадків фінансові деталі не розголошують, але Ворскла підтвердила, що цей трансфер став найдорожчим продажем в історії клубу. За неофіційною інформацією, Шахтар заплатив за цей перехід 3 мільйони євро, сума може збільшитися завдяки бонусам.

До слова, Дмитро Різник – вихованець полтавського футболу. За першу команду Ворскли виступає з 2019 року та встиг відіграти 80 матчів (24 – "сухих"). Вже дебютував за національну збірну України, а з командою U-20 вигравав чемпіонат світу під керівництвом Олександра Петракова.

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