"Я залишаю у Полтаві частину свого серця. Пам’ятаю всі знакові епізоди своєї кар’єри у светрі Ворскли.

Шахтар офіційно підписав Різника – найдорожчий трансфер в історії Ворскли

Щиро дякую кожному, з ким мені довелося працювати. Велика повага до уболівальників, які повсякчас підтримували наш клуб і мене особисто. Слава воїнам, які боронять нашу з вами незалежність. Наша країна обов’язково переможе, повернеться до звичного ритму життя і весь український футбол!" – цитує Різника офіційний сайт Ворскли.

Нагадаємо, сьогодні Дмитро підписав контракт з Шахтерам терміном на 5 років і став найкоштовнішим трансфером Ворскли в історії клубу (полтавці заробили за свого вихованця 3 млн євро плюс бонуси).

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